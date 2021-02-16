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Espreso.tvЭкономикаСтоимость биткойна вплотную приблизилась к $50 тыс.

Стоимость биткойна вплотную приблизилась к $50 тыс.

По состоянию на утро 16 февраля курс биткойна составлял $49 950/BTC

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По данным биржи, по состоянию на 8:20 по Киеву цена биткойна находилась на уровне $49 950.

  • Напомним, 8 февраля биткойн вырос на 10%, установив новый рекорд, после того как компания Tesla сообщила, что инвестировала в него $1,5 млрд в прошлом месяце.

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