Стоимость биткойна вплотную приблизилась к $50 тыс.
16 февраля, 2021, 10:00
По состоянию на утро 16 февраля курс биткойна составлял $49 950/BTC
Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
По данным биржи, по состоянию на 8:20 по Киеву цена биткойна находилась на уровне $49 950.
- Напомним, 8 февраля биткойн вырос на 10%, установив новый рекорд, после того как компания Tesla сообщила, что инвестировала в него $1,5 млрд в прошлом месяце.
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