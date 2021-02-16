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Стандарты ВСУ: Шмыгаль рассказал, какой вопрос является ключевым для вступления в НАТО


фото: kmu.gov.ua
Вопрос вступления в НАТО появится, как только Украина будет готова подтвердить переход Вооруженных сил к стандартам Альянса
Об этом в интервью Укринформу рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам единственным и ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО.

"Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО. Относительно ПДЧ, то есть Плана действий по членству, здесь, конечно, мы настаиваем на параллельном курсе с Грузией, где также активно ведется соответствующая работа", - заявил Шмыгаль .

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Он отметил, что сейчас три страны с Восточного партнерства, наиболее подготовленных с точки зрения ПДЧ - это Молдова, Грузия и Украина.

"Грузия в этой тройке немного вырвалась вперед, и очень важно, чтобы мы преодолели это отставание, и вместе с ней войти в План действий по членству. На этот год у нас запланирован ряд учений совместных с НАТО, которые дадут возможность продемонстрировать наш уровень", - сказал Шмыгаль.

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