США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"

16 февраля, 2021, 15:15

США начали переговоры с Германией относительно строительства газопровода "Северный поток-2"

Они обсуждают список компаний, против которых могут ввести санкции, сообщает Wall Street Journal.

США готовят список компаний, которые могут попасть под санкции. Также есть вероятность, что американцы откажутся их вводить.

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"Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве" Северного потока-2 ", - сказал немецкий чиновник в комментарии изданию.

Ранее издание Financial Times писало, что Германия планирует убедить США отказаться от санкций против российского газопровода.

В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину.

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