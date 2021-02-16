Соперник сборной Украины на Евро-2020 объявил, что бесплатно покинет "Баварию"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter "Баварии".
По словам Алабы, это решение не простое для него.
"Я принял решение уйти из "Баварии" по окончании этого сезона и попробовать что-то новое. Очевидно, это было непростое решение - я провел в "Баварии" 13 лет, и этот клуб много значит для меня", - сказал защитник.
Давид Алаба присоединился к академии "Баварии" в 2008 году. За первую команду он дебютировал в 2010-м. Контракт австрийца завершается летом 2021-го года, поэтому "Бавария" вынуждена отпустить футболиста бесплатно.
В текущем сезоне 28-летний защитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 55 млн евро.
Вместе с "Баварией" Алаба дважды выигрывал Лигу чемпионов и девять раз торжествовал в Бундеслиге.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.
(@FCBayernEN) February 16, 2021
- 11 февраля в финале клубного чемпионата мира немецкая "Бавария" победила мексиканский "Тигрес" со счетом 1: 0.
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