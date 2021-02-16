Соперник сборной Украины на Евро-2020 объявил, что бесплатно покинет "Баварию"

16 февраля, 2021, 16:55

Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба объявил, что покинет немецкий топ-клуб

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter "Баварии".

По словам Алабы, это решение не простое для него.

"Я принял решение уйти из "Баварии" по окончании этого сезона и попробовать что-то новое. Очевидно, это было непростое решение - я провел в "Баварии" 13 лет, и этот клуб много значит для меня", - сказал защитник.

Давид Алаба присоединился к академии "Баварии" в 2008 году. За первую команду он дебютировал в 2010-м. Контракт австрийца завершается летом 2021-го года, поэтому "Бавария" вынуждена отпустить футболиста бесплатно.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Давид Алаба в 55 млн евро.

Вместе с "Баварией" Алаба дважды выигрывал Лигу чемпионов и девять раз торжествовал в Бундеслиге.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С против национальных команд Нидерландов и Австрии.

11 февраля в финале клубного чемпионата мира немецкая "Бавария" победила мексиканский "Тигрес" со счетом 1: 0.