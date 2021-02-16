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Россия расширила санкционный список украинских компаний

Россия санкции против Украины
Иллюстративное фото
фото: Getty Images
Правительство Российской Федерации увеличило список юридических лиц, в отношении которых применяются экономические санкции

Перечень увеличился на 9 компаний. С официальным документом можно ознакомиться здесь .

Российская Федерация ввела санкции против следующих компаний:

  • ООО Донмар;
  • ООО Краншип;
  • ООО Трансшип;
  • дочернее предприятие Трансшип Балк;
  • дочернее предприятие Трансшип-Сервис;
  • ООО Максима Металл Сервис;
  • ООО Солар Стальконструкция;
  • ПАО Полтавский автоагрегатный завод;
  • Kirgan Holding SA

Как пишет "Новое время", компании ООО Максима Металл Сервис и ООО Солар Стальконструкция зарегистрированы в Днепре. Первая - оператор рынка металлопроката. Согласно госреестру, конечные бенефициары ООО Максима Металл Сервис - Сергей Куратович и Максим Зима. ООО Солар Стальконструкция занимается производством систем крепления для солнечных электростанций. Ее конечный бенефициар - Евгений Яременко.

Полтавский автоагрегатный завод производит тормозную аппаратуру, предназначенную для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Предприятие входит в группу КрАЗ.

Полный перечень украинских юрлиц, в отношении которых введены санкции Россией, сейчас насчитывает 84 компании. Это обновленный список компаний и физических лиц, начальная версия которого была введена страной-агрессором еще 1 ноября 2018 года. Тогда он насчитывал 68 юридических и 322 физических лиц. Среди них компании: ПАО "АвтоКрАЗ", Ferrexpo, компании финансового, продовольственного, химического, металлургического секторов; известные украинские политики, чиновники и бизнесмены.

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