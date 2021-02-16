Россия расширила санкционный список украинских компаний
Перечень увеличился на 9 компаний. С официальным документом можно ознакомиться здесь .
Российская Федерация ввела санкции против следующих компаний:
- ООО Донмар;
- ООО Краншип;
- ООО Трансшип;
- дочернее предприятие Трансшип Балк;
- дочернее предприятие Трансшип-Сервис;
- ООО Максима Металл Сервис;
- ООО Солар Стальконструкция;
- ПАО Полтавский автоагрегатный завод;
- Kirgan Holding SA
Как пишет "Новое время", компании ООО Максима Металл Сервис и ООО Солар Стальконструкция зарегистрированы в Днепре. Первая - оператор рынка металлопроката. Согласно госреестру, конечные бенефициары ООО Максима Металл Сервис - Сергей Куратович и Максим Зима. ООО Солар Стальконструкция занимается производством систем крепления для солнечных электростанций. Ее конечный бенефициар - Евгений Яременко.
Полтавский автоагрегатный завод производит тормозную аппаратуру, предназначенную для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Предприятие входит в группу КрАЗ.
Полный перечень украинских юрлиц, в отношении которых введены санкции Россией, сейчас насчитывает 84 компании. Это обновленный список компаний и физических лиц, начальная версия которого была введена страной-агрессором еще 1 ноября 2018 года. Тогда он насчитывал 68 юридических и 322 физических лиц. Среди них компании: ПАО "АвтоКрАЗ", Ferrexpo, компании финансового, продовольственного, химического, металлургического секторов; известные украинские политики, чиновники и бизнесмены.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти