Россия могла дать добро на военный переворот в Мьянме, - The Times

16 февраля, 2021, 11:48

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу мог дать добро на военный переворот в Мьянме во время своего последнего визита

Об этом пишет The Times.

По информации газеты, за несколько дней до начала переворота Шойгу посетил Мьянму, где его принимал главнокомандующий армии Мин Аунг Хлайн, который позже захватил власть в стране.

В политических и бизнес-кругах Мьянмы говорят, что во время встречи Сергей Шойгу якобы одобрил идею переворота. Известно, что стороны заключили договор о поставках в Мьянму российского оружия - ЗРК "Панцирь-С1", комплексов с беспилотниками "Орлан-10Е" и радиолокационных станций. После этого генерал Мин Аунг Хлайн назвал Россию "верным другом", который "всегда поддерживал Мьянму в трудные времена".

Запад запретил продажу оружия армии Мьянмы, поэтому она покупает его в России. Мин Аунг Хлайн по меньшей мере восемь раз встречался с Шойгу, из них шесть - в Москве. По информации Стокгольмского института исследования мира, в течение последних десяти лет Мьянма потратила 2,4 млрд долларов на оружие, преимущественно купленное в Китае, однако 800 млн долларов пошли на приобретение российского оружия.

В Юго-Восточной Азии считают, что свою роль в военном перевороте мог сыграть Китай. При этом, как сообщает The Times, отношения между военными Мьянмы и Пекином обострились из-за недовольства качеством китайской военной техники и тем, что вооружение используют этнические группировки рохинджа, которые воюют против центрального правительства Мьянмы.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника

Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

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