РФ превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС Украины
Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа в интервью Укринформу.
Он отметил, что Украина в оккупированном Крыму потеряла 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения и 11 объектов инфраструктуры, среди которых - судоремонтные заводы, мастерские и производственные объединения.
"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц", - отметил Неижпапа.
По его словам, количество российских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло почти 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня - в 6,5 раза.
"Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", - подчеркнул Неижпапа.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация сделала из оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей крупную военную базу.
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