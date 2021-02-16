Рада в ближайшее время проголосует законопроект о растаможивании "евроблях" за 1 тыс. евро, - Гетманцев
16 февраля, 2021, 13:08
Верховная Рада в ближайшее время проголосует за разовое растаможивание за 1000 евро автомобилей на еврономерах
Об этом сообщает УНИАН.
"Человек платит эту сумму, это разовая акция, и мы больше вообще не возвращаемся к этому вопросу", - цитирует издание слова председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
Отмечается, что эта норма будет касаться автомобилей, которые были ввезены в Украину до 1 января 2021 года.
- Напомним, 2 февраля народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект по изменению формулы расчета акциза и введению правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя.
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