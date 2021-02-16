"Игра на усиление рейтинга Зеленского": экс-министр инфраструктуры Омелян о блокировании каналов Медведчука и объявлении подозрения Шарию

16 февраля, 2021, 19:03

Такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Омелян в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Еспресо.TV.

"Ситуация, которую мы наблюдаем, должна была изменить мнение о президенте Зеленском. Но я так не считаю и отношусь к таким вещам довольно скептически. Лично я вижу в решении о блокировании каналов Медведчука и объявлении подозрения Шарию борьбу за коммуникацию с Путиным. Зеленского очень беспокоила активность пророссийских Медведчука и Шария и он решил выбить двух игроков. Этим объяснить Путину о безальтернативности контакта с украинской стороной, кроме него и Ермака. И это не о патриотизме. Ведь мы слышим, что враг Медведчук и Шарий, но не слышим, что Путин враг" - заявил Омелян.



Также экс-министр инфраструктуры считает, что Зеленский использует борьбу против пророссийских сил в Украине для усиления своего рейтинга, который падает. Омелян уверен, что блокированием каналов Медведчука и объявлением подозрения Шарию президент Зеленский пытается отвлечь внимание от объявленного перемирия, во время которого все равно регулярно происходят обстрелы и погибают украинские солдаты.



"Я не верю в резкое проявление патриотизма президента Зеленского. Это игра для того, чтобы отвлечь внимание. Внимание от объявленного перемирия, во время которого все равно регулярно происходят обстрелы и погибают украинские воины. Но об этом не говорит власть, потому что очень гордится, что у нас перемирие продолжается с июля 2020 года. Поэтому, все эти действия с блокировкой каналов Медведчука и объявлением подозрения Шарию, ничто иное как игра на усиление своего рейтинга, за который президент, так сильно держится", - добавил Омелян.