"TikTok не может защитить подростков от вредоносного контента": Еврокомиссия подала жалобу на сеть

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"TikTok не может защитить детей и подростков от скрытых угроз, рекламы и потенциально вредного контента на своей платформе. BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС", - говорится в жалобе.

В организации недовольны политикой соцсети в области авторских прав на видео, которые записывают пользователи.

"Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok бесповоротное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения", - говорится в сообщении.

Монике Гойенс, генеральный директор Европейской организации потребителей (BEUC), также прокомментировала позицию по сети.

"Всего за несколько лет TikTok стал одним из самых популярных приложений в социальных сетях с миллионами пользователей по всей Европе. Но TikTok подводит своих пользователей, массово нарушая их права. Мы обнаружили целый ряд нарушений прав потребителей и поэтому подали жалобу на TikTok", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb