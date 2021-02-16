"TikTok не может защитить подростков от вредоносного контента": Еврокомиссия подала жалобу на сеть
Об этом сообщает пресс-служба организации.
"TikTok не может защитить детей и подростков от скрытых угроз, рекламы и потенциально вредного контента на своей платформе. BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС", - говорится в жалобе.
В организации недовольны политикой соцсети в области авторских прав на видео, которые записывают пользователи.
"Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok бесповоротное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения", - говорится в сообщении.
Монике Гойенс, генеральный директор Европейской организации потребителей (BEUC), также прокомментировала позицию по сети.
"Всего за несколько лет TikTok стал одним из самых популярных приложений в социальных сетях с миллионами пользователей по всей Европе. Но TikTok подводит своих пользователей, массово нарушая их права. Мы обнаружили целый ряд нарушений прав потребителей и поэтому подали жалобу на TikTok", - говорится в сообщении.
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