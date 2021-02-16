"Шахтер" попал в топ-10 самых титулованных клубов XXI века

16 февраля, 2021, 22:10

Донецкий "Шахтер" занял седьмое место в рейтинге самых титулованных клубов XXI века

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt y instagram.

Первое место в рейтинге занял египетский "Аль-Ахли", который в XXI веке получил 45 трофеев. Вторая позиция у представителя Европы - мюнхенская "Бавария", которая завоевала 44 титула.

Донецкий "Шахтер" занял в спортивном рейтинге седьмую позицию, у "горняков" 33 трофея. Среди европейских клубов в топ-10 также "Порту" (35), "Барселона" (34), "Селтик" (34), "Реал" (30) и ПСЖ (30).

Напомним, 12 января Международная федерация футбольной истории и статистики признала лучшим плеймейкером десятилетия аргентинца Лионеля Месси.

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