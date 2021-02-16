"Новый Головкин" уверен, что будет следующим чемпионом мира из Украины
Об этом сообщает Fightnews.
По словам Богачука, он хочет повторить достижение братьев Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.
"Хочу стать следующим чемпионом мира из Украины. Как Виталий и Владимир Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик. А победа над Адамсом приблизит меня к этой цели", - сказал Богачук, который 4 марта сразится с американцем Брэндоном Адамсом.
По словам украинца, боксер из США является самым сложным соперником в его карьере.
"Это будет лишь второй мой поединок с тренером Мэнни Роблесом. Но я нацелен исключительно на победу. Знаю, что Адамс - самый сложный оппонент в моей карьере. Он хороший боксер, за ним очень непросто попасть. Но уверен, что одержу победу за счет мощности", - пообещал Богачук, который выиграл все свои 18 боев нокаутом.
В прошлом Сергей Богачук тренировался под руководством Абеля Санчеса вместе с Геннадием Головкиным. Украинец, как и казахстанец, сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, который неоднократно называл Богачука "новым Головкиным".
- Напомним, Сергей Богачук заявил, что 3 декабря не выйдет на бой с американцем Брэндоном Адамсом, поскольку заболел коронавирусом.
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