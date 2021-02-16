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Espreso.tvОбщество"Надо выжимать максимум": Кулеба заявил, что Минский процесс "больше жив, чем мертв"

"Надо выжимать максимум": Кулеба заявил, что Минский процесс "больше жив, чем мертв"

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что процесс переговоров по урегулированию на Донбассе в Минске "больше жив, чем мертв"

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РБК-Украина .

"Минский процесс пока больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал Кулеба.

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