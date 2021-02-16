"Надо выжимать максимум": Кулеба заявил, что Минский процесс "больше жив, чем мертв"

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РБК-Украина .

"Минский процесс пока больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал Кулеба.