"Надо выжимать максимум": Кулеба заявил, что Минский процесс "больше жив, чем мертв"
16 февраля, 2021, 19:44
Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что процесс переговоров по урегулированию на Донбассе в Минске "больше жив, чем мертв"
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РБК-Украина .
"Минский процесс пока больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал Кулеба.
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