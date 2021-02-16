"Московский кассир!": Во Львове пикетировали бизнес Козака
Об этом сообщил председатель ячейки партии "Национальный корпус во Львове" Богдан Бордун: под стенами предприятий "Бетонбуд", "Будимекс проект", "Капитал плаза", "Трансмонолитавто" состоялись предупредительные пикеты, передает "Еспресо.Запад".
"Эти коммерческие объекты принадлежат семье Козака и его печально известному однопартийцу Сергею Медведчуку - брату кума Путина", - написал Бордун.
Активисты Национального корпуса зажгли дымовые шашки и файеры возле офиса этих компаний. На одном из плакатов написали: "Тарас Козак - московский кассир!"
Отмечается, что целью акции было привлечение внимания общественности к коммерческой деятельности "спонсора терроризма Тараса Козака".
"Соучастник гибридной войны Кремля против Украины беспрепятственно обогащается в нашей стране. В любой воюющей стране, уважающий себя, что-то подобное представить просто невозможно", - отметил Бордун.
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