 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Московский кассир!": Во Львове пикетировали бизнес Козака

"Московский кассир!": Во Львове пикетировали бизнес Козака

Сегодня, 16 февраля, во Львове на проспекте Шевченко состоялась акция протеста против бизнеса депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака

Об этом сообщил председатель ячейки партии "Национальный корпус во Львове" Богдан Бордун: под стенами предприятий "Бетонбуд", "Будимекс проект", "Капитал плаза", "Трансмонолитавто" состоялись предупредительные пикеты, передает "Еспресо.Запад".

"Эти коммерческие объекты принадлежат семье Козака и его печально известному однопартийцу Сергею Медведчуку - брату кума Путина", - написал Бордун.

Активисты Национального корпуса зажгли дымовые шашки и файеры возле офиса этих компаний. На одном из плакатов написали: "Тарас Козак - московский кассир!"

Отмечается, что целью акции было привлечение внимания общественности к коммерческой деятельности "спонсора терроризма Тараса Козака".

"Соучастник гибридной войны Кремля против Украины беспрепятственно обогащается в нашей стране. В любой воюющей стране, уважающий себя, что-то подобное представить просто невозможно", - отметил Бордун.

null

null

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать