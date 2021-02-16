"Малевич и Гоголь являются украинскими авторами": Ткаченко призвал не отказываться от культурного наследия, которое россияне считают своим
Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью ВВС Украина .
Министр отметил, что мы отдали много нашего культурного наследия, которое вывезли в Россию, причем не только физически.
"Мы отдавали и имена, которые бесспорно принадлежат украинцам. Достаточно сказать о Малевиче и Гоголе, которые несомненно являются украинскими авторами. Тот же Малевич об этом постоянно говорил. Но россияне везде говорят, что это российский художник. Мы должны говорить о тех, кто вырос здесь, в Украине, гордиться тем, что Украина была разнообразна, пусть даже они писали на русском языке ", - сказал Ткаченко.
Он добавил, что также Чехов имел сантименты по поводу Украины и одобрительно отзывался об Украине, не только когда жил в украинском Таганроге, но и в украинском Крыму".
По его словам, вопрос включать Чехова в программу украинской литературы, "дискуссионный".
"Для начала надо решить вопрос хотя бы с Гоголем. Потому что, например, сейчас "Тарас Бульба" входит в программу украинской литературы, а все остальные его произведения - в зарубежную. И это несовпадение, этот диссонанс по поводу всего многообразия нашего наследия" - отметил Ткаченко.
Он считает, что Гоголь должен быть в учебниках по украинской литературе.
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