"Это абсурд и позор": Зинкевич о том, что в Украине до сих пор не началась вакцинация

16 февраля, 2021, 11:08

Медик, народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность") Яна Зинкевич утверждает, что даже сама подготовка к закупкам вакцин оказалась провальной

Такое заявление политик и медик сделала в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо", передает "Еспресо.Захид".

О фигурантах дела о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника (ГП "Медицинские закупки" утверждает, что эту вакцину можно было купить по $3 за дозу) народному депутату ничего не известно. Хотя она является секретарем Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, доступа к этой информации нет. "Сейчас члены комитета делают все возможное для того, чтобы узнать больше деталей и хотя бы на уровне комитета понимать ситуацию", - сообщила Зинкевич.

Информационный вакуум политик объясняет тем, что в течение длительного времени министр здравоохранения Максим Степанов вообще не является на заседание Комитета или отправляет своих заместителей.

"К сожалению, его взаимодействие с комитетом является очень слабым, независимо от того, монобольшинство это или другие фракции. За последние месяцы между ГП "Медицинские закупки" и Степановым идет настоящая война. Даже подготовка к закупке вакцин была провалена (ее фактически начали в декабре). Очень много медицинских закупок 2020 года также были провалены, так как эту функцию должно было постепенно перебрать на себя ГП "Медицинские закупки", но Минздрав это саботировало и Степанов лично приложил к этому очень много усилий", - подчеркнула Зинкевич.

Вакцинацию уже начали в более чем 100 странах мира.

"Буквально вчера (14 февраля, - ред.) в соцсетях распространялись тезисы о том, что уже даже жители острова Пасхи начали вакцинироваться. А мы - европейское государство, расположенное в центре Европы, с таким большим количеством населения до сих пор не начали вакцинацию. Это - абсурд и позор", - сказала Зинкевич.

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