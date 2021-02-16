"Действуют хуже, чем те, которые закрыли": Арестович высказался за закрытие каналов "пула Порошенко"

16 февраля, 2021, 13:52

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что закрыл бы "каналы Порошенко" за нагнетание истерии и сходство контента с запрещенными уже телеканалами

Об этом спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передает "Детектор.медиа".

Арестович заявил, что контент и информационная повестка запрещенных телеканалов Виктора Медведчука и медиа "пула Порошенко" "совпадает на 70%".

Он отметил, что запретил бы телеканалы, которые связывают с партией "Европейская Солидарность" так же, как и "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых ввели санкции.

"Начиная с мая месяца, если провести контент-анализ, они совпадают на 70 и более процентов с теми нарративами, которые проводит РФ. Если провести (контент-анализ), то следующие каналы, которые надо закрывать, - это ваши, потому что они действуют часто хуже, чем те, которые закрыли", - сказал советник руководителя ОПУ народному депутату от "ЕС" Ирине Геращенко.

Отметим, на том же эфире Арестович сравнил партию "ЕС" с женским общежитием, утверждая, что ее политики нагнетают снижение боевого духа в армии. После такого сексистского упрека нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко покинула студию, а ведущий досрочно завершил программу.

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