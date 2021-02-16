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Espreso.tvСпорт"Десна" продлила контракт со своим самым дорогим футболистом

"Десна" продлила контракт со своим самым дорогим футболистом


фото: Getty Images
Черниговская "Десна" продлила контракт с полузащитником Владиславом Калитвинцевым

Об этом сообщает официальный instagram "Десны".

Стороны подписали контракт на 2,5 года.

"Спокойный, уверенный, надежный, талантливый - Владислава по праву считают одним из лидеров команды. Поэтому приятно, что Калитвинцев решил продолжить карьеру именно в Чернигове", - говорится в заявлении клуба.

Владислав Калитвинцев выступает за черниговскую "Десну" с лета 2019 года. В этом сезоне провел 14 матчей и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 1 млн евро - это самый высокий показатель среди всех игроков команды после Ефима Конопли, чей контракт принадлежит "Шахтеру".

Также Калитвинцев известный своими выступлениями за "Динамо", "Зарю", "Черноморец", "Арсенал" и чешский "Слован".

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