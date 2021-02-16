"Боже, наконец": соцсети реагируют на подозрение Шарию в государственной измене
16 февраля, 2021, 16:58
Украинские соцсети весьма положительно восприняли весть о подозрении Анатолию Шарию: главной претензией пользователей стал вопрос "Почему только сейчас?"
Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакцией общества на подозрение Анатолию Шарию в госизмене.
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