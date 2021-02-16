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Espreso.tvОбщество"Боже, наконец": соцсети реагируют на подозрение Шарию в государственной измене

"Боже, наконец": соцсети реагируют на подозрение Шарию в государственной измене


фото: detector.media
Украинские соцсети весьма положительно восприняли весть о подозрении Анатолию Шарию: главной претензией пользователей стал вопрос "Почему только сейчас?"

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакцией общества на подозрение Анатолию Шарию в госизмене.

 

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