"Барселона" - ПСЖ: букмекеры назвали фаворита главного матча дня в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекеры уверены, что фаворитом встречи является "Барселона". На победу испанцев коэффициент 1,83. Наименее вероятным результатом аналитики считают выигрыш ПСЖ - 4,10. Ничья - 4,00.
Сегодня тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет рассчитывать на Ансуи Фати, Филиппа Коутиньо, Жерара Пике, Серхи Роберто и Мартина Бретвейта. Команде Почеттино не помогут Бернат, Анхель Ди Мария и Неймар.
За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 12 раз. Пять побед на счету испанцев, трижды выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.
Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
16 февраля
"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
Барселона, стадион "Камп-Ноу"
Начало в 22:00
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- 9 февраля стало известно, что форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
- 11 февраля травму получил лидер ПСЖ Неймар .
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч , которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
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