"Барселона" - ПСЖ: букмекеры назвали фаворита главного матча дня в Лиге чемпионов

16 февраля, 2021, 16:22

Сегодня, 16 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграет против французского ПСЖ

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекеры уверены, что фаворитом встречи является "Барселона". На победу испанцев коэффициент 1,83. Наименее вероятным результатом аналитики считают выигрыш ПСЖ - 4,10. Ничья - 4,00.

Сегодня тренер "Барселоны" Рональд Куман не сможет рассчитывать на Ансуи Фати, Филиппа Коутиньо, Жерара Пике, Серхи Роберто и Мартина Бретвейта. Команде Почеттино не помогут Бернат, Анхель Ди Мария и Неймар.

За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 12 раз. Пять побед на счету испанцев, трижды выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

16 февраля

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)

Барселона, стадион "Камп-Ноу"

Начало в 22:00

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