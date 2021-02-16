Противоречит УПК: в суде объяснили, почему подозреваемого в убийстве Окуевой отпустили из-под стражи

16 февраля, 2021, 22:12

Подозреваемого в убийстве военного медика и добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина отпустили из-под стражи под домашний арест из-за того, что срок его содержания в СИЗО превысил допустимый по нормам законодательства

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Совокупный срок содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по тяжких или особо тяжких преступлениях не должен превышать 12 месяцев. Учитывая то, что подозреваемого Редькина задержали 11 января 2020 года, то по состоянию на день рассмотрения указанной апелляционной жалобы, последний содержался под стражей более максимально установленного для стадии досудебного расследования срока, а именно 13 месяцев,что противоречит положениям уголовного процессуального законодательства и является основанием для отмены обжалуемого решения следственного судьи ", - говорится в сообщении.

В то же время в суде отметили, что осознают обоснованность подозрения Редькину, поэтому из-под стражи отправили его под круглосуточный домашний арест.

"Коллегия судей суда апелляционной инстанции, по результатам апелляционного пересмотра постановления следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева, пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении подозреваемым Редькин инкриминируемых уголовных преступлений, а также наличие рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины, а потому применила в отношении подозреваемого Редькина меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста ", - добавили в суде.

Киевский апелляционный суд информирует об основаниях изменения меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении тяжких и ... Опубликовано Киевский апелляционный суд Вторник, 16 февраля 2021 г.

Напомним, в мае 2020 года организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева объявили подозрение.

14 февраля 2021 года стало известно, что подозреваемого в убийстве Окуевой освободили из-под стражи .

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