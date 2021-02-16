 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортПромоутер заявил, что экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Уайлдера "испортил" Трамп

Промоутер заявил, что экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Уайлдера "испортил" Трамп


фото: Getty Images
Промоутер Боб Арум заявил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер взял пример в продуцировании глупостей с экс-президента США Дональда Трампа

Об этом Арум рассказал в интервью talkSPORT.

По словам промоутера, заявления Деонтея Уайлдера о том, что его тренер Марк Бреланд отравил перед боем с Тайсоном Фьюри воду, а сам британский боксер мошенничал с перчатками, напоминают ему нелепицы, которые на протяжении своей каденции производил экс-президент США Дональд Трамп.

"Деонтея Уайлдера испортил наш бывший президент Дональд Трамп, который убежден, что можно выдать любую ложь и абсурд и люди в это поверят. В случае с Трампом люди ему поверили и штурмовали Капитолий. Деонтей Уайлдер совершенно не отдает себе отчета в том, что говорит. Его слова о Тайсоне Фьюри и Марке Бреланде, потрясающем парне, не имеют никакого смысла. Но и бывший президент тоже четыре года плодил ерунду. Деонтей Уайлдер - просто еще один трампист", - сказал Арум.

Деонтей Уайлдер в феврале 2020 года проиграл нокаутом Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира WBC (Всемирно боксерского совета) в супертяжелом весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2021 вторник

15 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать