Промоутер заявил, что экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Уайлдера "испортил" Трамп
Об этом Арум рассказал в интервью talkSPORT.
По словам промоутера, заявления Деонтея Уайлдера о том, что его тренер Марк Бреланд отравил перед боем с Тайсоном Фьюри воду, а сам британский боксер мошенничал с перчатками, напоминают ему нелепицы, которые на протяжении своей каденции производил экс-президент США Дональд Трамп.
"Деонтея Уайлдера испортил наш бывший президент Дональд Трамп, который убежден, что можно выдать любую ложь и абсурд и люди в это поверят. В случае с Трампом люди ему поверили и штурмовали Капитолий. Деонтей Уайлдер совершенно не отдает себе отчета в том, что говорит. Его слова о Тайсоне Фьюри и Марке Бреланде, потрясающем парне, не имеют никакого смысла. Но и бывший президент тоже четыре года плодил ерунду. Деонтей Уайлдер - просто еще один трампист", - сказал Арум.
Деонтей Уайлдер в феврале 2020 года проиграл нокаутом Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона мира WBC (Всемирно боксерского совета) в супертяжелом весе.
- Напомним, 9 февраля Деонтей Уайлдер обвинил своего бывшего тренера Марка Бреланда в том, что тот его отравил перед поединком с Тайсоном Фьюри.
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