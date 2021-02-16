 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПовстанцы в ЦАР ликвидировали несколько наемников "ЧВК Вагнера", еще одного взяли в плен, - СМИ

Повстанцы в ЦАР ликвидировали несколько наемников "ЧВК Вагнера", еще одного взяли в плен, - СМИ


фото: gettyimages
В Центральноафриканской республике местные повстанцы заявили об убийстве нескольких наемников российской "ЧВК Вагнера"

Об этом рассказал местный портал Corbeau News.

По его данным, боестолкновение в одном из сел на юго-западе страны произошло еще 10 февраля, однако известно о нем стало только сейчас.

Также сообщается, что один боевик ЧВК удалось захватить в плен.

"Мы взяли в заложники российского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик", - заявил представитель повстанцев из антиправительственной группировки Коалиция патриотов за изменения.

Российские власти информацию о ликвидации своих наемников в ЦАР пока никак не комментировали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать