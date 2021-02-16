Повстанцы в ЦАР ликвидировали несколько наемников "ЧВК Вагнера", еще одного взяли в плен, - СМИ
16 февраля, 2021, 16:12
В Центральноафриканской республике местные повстанцы заявили об убийстве нескольких наемников российской "ЧВК Вагнера"
Об этом рассказал местный портал Corbeau News.
По его данным, боестолкновение в одном из сел на юго-западе страны произошло еще 10 февраля, однако известно о нем стало только сейчас.
Также сообщается, что один боевик ЧВК удалось захватить в плен.
"Мы взяли в заложники российского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик", - заявил представитель повстанцев из антиправительственной группировки Коалиция патриотов за изменения.
Российские власти информацию о ликвидации своих наемников в ЦАР пока никак не комментировали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти