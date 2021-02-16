Повстанцы в ЦАР ликвидировали несколько наемников "ЧВК Вагнера", еще одного взяли в плен, - СМИ

16 февраля, 2021, 16:12

В Центральноафриканской республике местные повстанцы заявили об убийстве нескольких наемников российской "ЧВК Вагнера"

Об этом рассказал местный портал Corbeau News.

По его данным, боестолкновение в одном из сел на юго-западе страны произошло еще 10 февраля, однако известно о нем стало только сейчас.

Также сообщается, что один боевик ЧВК удалось захватить в плен.

"Мы взяли в заложники российского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик", - заявил представитель повстанцев из антиправительственной группировки Коалиция патриотов за изменения.

Российские власти информацию о ликвидации своих наемников в ЦАР пока никак не комментировали.

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