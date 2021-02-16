Популярная среди сторонников Трампа и консерваторов cоцсеть Parler возобновила работу

16 февраля, 2021, 11:44

Социальная сеть Parler, которая является популярной среди американских консерваторов и сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, вновь возобновила свою работу после блокировки

Об этом сообщает New York Post.

"Parler управляет опытная команда, и уходить мы не собираемся. Мы будем процветать в качестве ведущей социальной медиаплатформы, преданной свободе слова, неприкосновенности частной жизни и гражданскому диалогу", - заявил временный исполнительный директор компании Марк Меклер.

По его словам, социальная сеть будет работать на серверах, которые "не зависят от так называемых Big Tech".

Сейчас социальная сеть работает только для уже зарегистрированных пользователей. Новые люди смогут попасть на платформу со следующей недели.

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Также предлагается загрузить мобильные приложения для ОС Android и iOS.

В январе 2021 года соцсеть Parler, куда ушли многие сторонники Трампа после его блокировки в Twitter, заблокировали в Google Play и AppStore, а затем Amazon остановил хостинг сети. Это объяснялось отсутствием модерации, которая препятствовала бы "насильственной риторике".

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