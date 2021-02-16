Падение ВВП в 2020 году было более умеренным, чем все прогнозы, - Минэкономики

16 февраля, 2021, 15:34

Падение ВВП по итогам 2020 года составило 4,2%, что оказалось существенно лучшим показателем ожиданий большинства экспертов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В целом, по расчетам Минэкономики на основе данных Госкомстата, падение ВВП 2020 года составил 4,2% (п / п), что оказалось существенно лучше пессимистических ожиданий большинства экспертов и довольно близким к прогнозу Правительства (4,8%), который был одобрен еще в марте 2020 года и заложены в бюджет ", - цитирует пресс-служба слова главы министерства Игоря Петрашко.

В пресс-службе напомнили, что правительственный прогноз падения ВВП по итогам 2020 года по состоянию на июль 2020 года составлял 4,8%, прогноз МВФ и инвестиционной компании ICU - 5%, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также инвестиционной компании Dragon Capital - 5,5%, прогноз НБУ - 6%, Fitch Ratings - 6,5%,

В ведомстве отметили, что основным фактором падения объемов ВВП в IV кв. 2020 года с стороны спроса был потребительский спрос населения, расширение которого происходило в условиях, в частности, повышение минимальной и, соответственно, среднемесячной заработной платы, а также спрос сектора общего государственного управления, расширение которого произошло как за счет осуществления государственной поддержки бизнеса и населения, так и путем реализации программы "Большая стройка".

Со стороны производства в IV кв. 2020 году все ведущие виды экономической деятельности показали положительные тенденции, в основном объясняется приспособленностью большинства экономических субъектов к работе в новых сложных условиях и продолжающимся оживлением на мировых рынках.

Сдерживающими факторами оставались понесенные субъектами экономической деятельности потери и низкая инвестиционная активность в реальном секторе экономики.

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