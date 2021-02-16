Оккупировано на 1400 км больше указанного в договоренностях: представители РФ в ТКГ не объясняют, какую территорию считают предметом Минских соглашений, - Гармаш
Об этом написал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook.
"Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НЗФ, на 1400 км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, и на какую тогда территорию распространяются Минские договоренности - остается непонятным", - сообщил он.
По словам Гармаша, этот вопрос "не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта", но и здесь Украина не получает четкого ответа, хотя он и записан в соглашениях.
"Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно, если речь идет о подписанных ею же договоренностях", - подытожил Гармаш.
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