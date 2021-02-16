Оккупанты в ОРДЛО размещают танки и артиллерию между гражданских объектов, - разведка

16 февраля, 2021, 15:56

Российские оккупационные войска перебрасывают в ОРДЛО боевую технику и размещают танки и артиллерию между гражданских промышленных объектов

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать 120 мм минометы, 122 мм самоходные артиллерийские установки и танки, для чего используют гражданские промышленные объекты и здания сельскохозяйственного назначения.

"Также противник усиливает свою систему наблюдения на передовых позициях с использованием переносных малогабаритных радиолокационных станций наземной разведки российского производства, которые используются для целеуказания снайперским и артиллерийским расчетам", - говорится в сообщении.

Кроме того, через неконтролируемые Украиной участки границы в подразделения первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает поступать боевая техника после ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

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