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Espreso.tvОбществоОккупанты четыре раза нарушили "перемирие" на Донбассе, работал снайпер

Оккупанты четыре раза нарушили "перемирие" на Донбассе, работал снайпер


фото: reuters
В течение текущих суток, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки.

Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

В свою очередь украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

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