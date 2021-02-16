Оккупанты четыре раза нарушили "перемирие" на Донбассе, работал снайпер
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки.
Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.
В свою очередь украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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