Официальный курс: цена доллара приблизилась к 28 грн

16 февраля, 2021, 09:18

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 16 февраля 2021 года на отметке 27,96 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 15 февраля курс составил 27,84 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 16 февраля установлен на уровне 33,93 грн/евро. По состоянию на 15 февраля курс составлял 33,68 грн/евро.

На наличном рынке 16 февраля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,86 продают - по 28,01 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,88 - 28,95 грн/$.

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