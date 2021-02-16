Официальный курс: цена доллара приблизилась к 28 грн
16 февраля, 2021, 09:18
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 16 февраля 2021 года на отметке 27,96 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 15 февраля курс составил 27,84 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 16 февраля установлен на уровне 33,93 грн/евро. По состоянию на 15 февраля курс составлял 33,68 грн/евро.
На наличном рынке 16 февраля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,86 продают - по 28,01 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,88 - 28,95 грн/$.
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