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Однократная: производитель Johnson & Johnson подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС

Компания Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от коронавируса в Евросоюзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам .

"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека оценит вакцину по ускоренному графику", - говорится в сообщении.

Вакцина компании является однократной. При этом препарат можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вакцин.

Агентство оценивает данные по эффективности и безопасности вакцины.

  • Ранее разрешение на использование в Евросоюзе получили вакцины от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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