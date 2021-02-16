Однократная: производитель Johnson & Johnson подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС
16 февраля, 2021, 22:05
Компания Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от коронавируса в Евросоюзе
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам .
"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека оценит вакцину по ускоренному графику", - говорится в сообщении.
Вакцина компании является однократной. При этом препарат можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вакцин.
Агентство оценивает данные по эффективности и безопасности вакцины.
- Ранее разрешение на использование в Евросоюзе получили вакцины от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
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