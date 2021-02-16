Однократная: производитель Johnson & Johnson подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС

"EMA получила заявку на условное разрешение на продажу для вакцины от COVID-19, разработанную Janssen-Cilag International NV. Комитет по лекарственным средствам для человека оценит вакцину по ускоренному графику", - говорится в сообщении.

Вакцина компании является однократной. При этом препарат можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вакцин.

Агентство оценивает данные по эффективности и безопасности вакцины.

Ранее разрешение на использование в Евросоюзе получили вакцины от компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.