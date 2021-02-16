Непогода в США: на юге Техаса два человека погибли от обморожения
Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на сообщение местных властей. Их тела были найдены неподалеку от города Хьюстона, который находится на юге Техаса и в одной из самых южных точек США - в 50 км от Мексиканского залива, в зоне субтропического муссонного климата. В то же время обстоятельства их смерти еще выясняются.
Традиционно жаркий штат США продолжает бороться с непогодой, которая пришла на юг Соединенных Штатов в середине прошлой недели. Большая часть столицы Техаса, города Остина, обесточена, некоторые люди ночуют в собственных автомобилях с заведенным двигателем, чтобы согреться, сообщают журналисты. Всего по состоянию на 15 февраля в штате были обесточены 1,7 млн домов. Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил в своем Twitter, что он развернул силы местной Национальной гвардии, которые должны проверить состояние жителей и помочь развернуть пункты обогрева.
Штат Техас столкнулся с необычно низкими для этого региона температурами в понедельник. Температура достигала отметки -17 °C.
Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате и распорядился оказать помощь местным властям. Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям поручено координировать усилия по борьбе со стихийными бедствиями.
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