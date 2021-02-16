Непогода в США: на юге Техаса два человека погибли от обморожения

16 февраля, 2021, 14:14

В американском штате Техас, который продолжает бороться со снежными бурями и обесточиванием жилых домов, обнаружили трупы двух мужчин, которые, вероятно, погибли в результате обморожения

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на сообщение местных властей. Их тела были найдены неподалеку от города Хьюстона, который находится на юге Техаса и в одной из самых южных точек США - в 50 км от Мексиканского залива, в зоне субтропического муссонного климата. В то же время обстоятельства их смерти еще выясняются.

Традиционно жаркий штат США продолжает бороться с непогодой, которая пришла на юг Соединенных Штатов в середине прошлой недели. Большая часть столицы Техаса, города Остина, обесточена, некоторые люди ночуют в собственных автомобилях с заведенным двигателем, чтобы согреться, сообщают журналисты. Всего по состоянию на 15 февраля в штате были обесточены 1,7 млн домов. Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил в своем Twitter, что он развернул силы местной Национальной гвардии, которые должны проверить состояние жителей и помочь развернуть пункты обогрева.

Штат Техас столкнулся с необычно низкими для этого региона температурами в понедельник. Температура достигала отметки -17 °C.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате и распорядился оказать помощь местным властям. Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям поручено координировать усилия по борьбе со стихийными бедствиями.

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