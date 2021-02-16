Нардепы "ЕС" отметили в Раде День независимости Кубани

16 февраля, 2021, 16:10

Народные депутаты "Европейской солидарности" решили вспомнить в Верховной Раде о Дне независимости Кубани

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.

"Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань - это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия - это "тюрьма народов", то Кубань станет нашим "островом свободы"!", - написал Гончаренко.