Нардепы "ЕС" отметили в Раде День независимости Кубани
16 февраля, 2021, 16:10
Народные депутаты "Европейской солидарности" решили вспомнить в Верховной Раде о Дне независимости Кубани
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
"Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань - это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия - это "тюрьма народов", то Кубань станет нашим "островом свободы"!", - написал Гончаренко.
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