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Espreso.tvОбществоНардепы "ЕС" отметили в Раде День независимости Кубани

Нардепы "ЕС" отметили в Раде День независимости Кубани


фото: t.me/oleksiihoncharenko
Народные депутаты "Европейской солидарности" решили вспомнить в Верховной Раде о Дне независимости Кубани

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Он напомнил, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.

"Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань - это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия - это "тюрьма народов", то Кубань станет нашим "островом свободы"!", - написал Гончаренко.

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