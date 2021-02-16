Налоговая и СБУ разоблачили незаконный канал поставок из ОРДЛО продукции на 300 млн грн

16 февраля, 2021, 16:05

Государственная налоговая служба (ГНС) совместно со Службой безопасности Украины разоблачили незаконный канал поставок из ОРДЛО продукции и финансирования терроризма

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Согласно сообщению, сотрудники Налоговой совместно с СБУ разоблачили и заблокировали масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн грн из временно оккупированной территории Луганщины. Отмечается, что транзит через территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала группа коммерсантов.

В ходе обысков было установлено, что дельцы в течение 2017-2020 лет наладили поставки промышленных товаров из производственных мощностей, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области, в металлургических и машиностроительных предприятий Украины. Продукцию переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с РФ на временно оккупированную территорию. В России осуществлялась подмена таможенных документов, затем товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.

Полученные средства дельцы переводили в наличные через ряд фиктивных фирм. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований. СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.

По информации пресс-службы, в ходе обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и г. Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме, изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставки товаров и пересылки средств. Также изъято 2,5 миллиона гривен наличными и контрафактную продукцию почти 10 млн гривен.

В ведомстве добавили, что по указанным материалам открыто уголовное производство по делу финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

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