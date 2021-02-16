16 февраля, 2021, 17:28

Принцесса Латифа, дочь эмира Дубая, премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда аль Мактума, заявила, что спецназовцы "накачали ее наркотиками", когда она пыталась убежать в 2018 году на лодке, а затем доставили в тюрьму

Об этом пишет ВВС .

Видео записывались в течение нескольких месяцев в телефон - его принцессе тайно дали примерно через год после поимки и возвращения в Дубай, отмечает издание.

Она записала их в ванной, потому что там были единственные двери, которые она могла замкнуть.

По ее словам, она сопротивлялась солдатам, вытаскивали ее из лодки в 2018 году. Кроме этого, она заявила, что "толкала и билась", а также укусила руку одного эмиратского коммандос, пока он не закричал.

Также Латифа отметила, что после дозы транквилизатора она потеряла сознание - проснувшись, она оказалась в Дубае.

Также она заявила, что ее держали одну без доступа к медицинской или юридической помощи на вилле с закрытыми окнами и дверями, а также охраняла полиция.

Princess Latifa, missing daughter of Dubai's ruler, describes being drugged and held "hostage" on her father's orders, in secret footage seen by BBC News #MissingPrincess https://t.co/QVUrIURszw - BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021

В видео она также обвинила отца в том, что он удерживает ее в заложниках и ограничивает ей свободу.

Близкая подруга принцессы Тийна Яиухиайнен, а также активисты кампании "Свободу Латифа" Дэвид Хэй и Маркус Ессабри заявили, что приняли трудное решение, обнародовав эти сообщения сейчас. Они опасаются за безопасность дочери эмира, о которой несколько лет после поимки не было известно.

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