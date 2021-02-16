Накачали наркотиками и бросили в тюрьму: принцесса Дубая рассказала, как пыталась бежать из страны
Об этом пишет ВВС .
Видео записывались в течение нескольких месяцев в телефон - его принцессе тайно дали примерно через год после поимки и возвращения в Дубай, отмечает издание.
Она записала их в ванной, потому что там были единственные двери, которые она могла замкнуть.
По ее словам, она сопротивлялась солдатам, вытаскивали ее из лодки в 2018 году. Кроме этого, она заявила, что "толкала и билась", а также укусила руку одного эмиратского коммандос, пока он не закричал.
Также Латифа отметила, что после дозы транквилизатора она потеряла сознание - проснувшись, она оказалась в Дубае.
Также она заявила, что ее держали одну без доступа к медицинской или юридической помощи на вилле с закрытыми окнами и дверями, а также охраняла полиция.
Princess Latifa, missing daughter of Dubai's ruler, describes being drugged and held "hostage" on her father's orders, in secret footage seen by BBC News #MissingPrincess https://t.co/QVUrIURszw- BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021
В видео она также обвинила отца в том, что он удерживает ее в заложниках и ограничивает ей свободу.
Близкая подруга принцессы Тийна Яиухиайнен, а также активисты кампании "Свободу Латифа" Дэвид Хэй и Маркус Ессабри заявили, что приняли трудное решение, обнародовав эти сообщения сейчас. Они опасаются за безопасность дочери эмира, о которой несколько лет после поимки не было известно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти