На Трампа подали иск о нарушении "Акта Ку-клукс-клана" из-за беспорядков в Капитолии

16 февраля, 2021, 22:46

45-го президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Капитолии обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана", что запрещает мешать Конгрессу работать

Об этом сообщает телеканал ABC, передает Интерфакс-Украина .

"Обвиняемые намеревались помешать и, наконец, задержали членов Конгресса, которые выполняли свой долг, предусмотренный Конституцией США, - утвердить результаты коллегии выборщиков, чтобы выбрать следующего президента и вице-президента США", - говорится в иске.

Его подал демократ Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей.

Кроме Трампа, среди обвиняемых оказался его адвокат Руди Джулиани и правая организация "Гордые ребята".

"6 января был одним из самых позорных дней в истории нашей страны, и его спровоцировал сам президент. Его поддержка воинственных белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизнь моих коллег под угрозу", - заявил Томпсон.

"Акт Ку-клукс-клана" был утвержден в 1871 году в ответ на угрозы со стороны расистской организации, мешала работе конгрессменов на юге страны.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях об импичменте.