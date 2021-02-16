На Трампа подали иск о нарушении "Акта Ку-клукс-клана" из-за беспорядков в Капитолии
Об этом сообщает телеканал ABC, передает Интерфакс-Украина .
"Обвиняемые намеревались помешать и, наконец, задержали членов Конгресса, которые выполняли свой долг, предусмотренный Конституцией США, - утвердить результаты коллегии выборщиков, чтобы выбрать следующего президента и вице-президента США", - говорится в иске.
Его подал демократ Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей.
Кроме Трампа, среди обвиняемых оказался его адвокат Руди Джулиани и правая организация "Гордые ребята".
"6 января был одним из самых позорных дней в истории нашей страны, и его спровоцировал сам президент. Его поддержка воинственных белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизнь моих коллег под угрозу", - заявил Томпсон.
"Акт Ку-клукс-клана" был утвержден в 1871 году в ответ на угрозы со стороны расистской организации, мешала работе конгрессменов на юге страны.
- 13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.
- 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на слушаниях об импичменте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти