На станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыли 18 полярников

16 февраля, 2021, 17:28

16 февраля 18 полярников добрались до станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез в Антарктике

Об этом сообщает Антарктический центр в Facebook.

"Участники сезонной экспедиции наконец добрались до Антарктиды! Они прибыли на станцию "Академик Вернадский" сегодня, 16 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Команда отправилась из Киева 20 января этого года, через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городке Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду по морю на корабле "Betanzos" и через пролив Дрейка добралась до станции.

"Напоминаем, что наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Ведь сейчас впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, что она принадлежит Украине. Работы начались в 2019, и из-за прошлогодних коронавирусных ограничений будут продолжаться несколько дольше, чем планировалось", - рассказали в Антарктическом центре.

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Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадскому", и этим существенно ускорить получение конечных результатов исследований.

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