На Северную Каролину налетело торнадо - есть погибшие и пострадавшие

16 февраля, 2021, 16:20

В результате торнадо в американском штате Северная Каролина погибли по меньшей мере три человека, еще 10 получили травмы

Об этом сообщает AP .

По данным местных чиновников, стихийное бедствие ударило по округу Барнсвик после полуночи. В результате торнадо тысячи человек остались без света, а десятки домов были разрушены.

Местные СМИ также рассказывают о поваленных деревьях в районе торнадо. Сейчас спасатели продолжают искать людей, которые застряли под завалами.

"Я никогда не видел такого (торнадо - ред.). Много разрушений. Это будет долгий процесс по восстановлению города", - заявил шериф округа Джон Инграм.

Напомним, традиционно жаркий штат Техас продолжает бороться с непогодой, которая пришла на юг Соединенных Штатов в середине прошлой недели. Большая часть столицы Техаса - города Остин - обесточена, некоторые люди ночуют в собственных автомобилях с заведенным двигателем, чтобы согреться.

На юге Техас, всего в 50 км от побережья Мексиканского залива, обнаружили трупы двух мужчин, которые, вероятно, погибли в результате обморожения .

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