На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв, высота пламени достигала 20 метров
16 февраля, 2021, 09:04
На окраине оккупированного Луганска произошел взрыв на газораспределительном узле
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на информацию от оккупационной власти.
Взрыв произошел около 23:05 в районе Малой Вергунки. Что его вызвало, пока неизвестно. На месте взрыва развернули оперативный штаб. Район происшествия оцепили "правоохранители" "ЛНР".
Около 1:20 пожар был ликвидирован. Отмечается, что высота пламени достигала 20 метров.
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