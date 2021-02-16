На газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв, высота пламени достигала 20 метров

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на информацию от оккупационной власти.

Взрыв произошел около 23:05 в районе Малой Вергунки. Что его вызвало, пока неизвестно. На месте взрыва развернули оперативный штаб. Район происшествия оцепили "правоохранители" "ЛНР".

Около 1:20 пожар был ликвидирован. Отмечается, что высота пламени достигала 20 метров.

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