Министерство защиты окружающей среды будет отслеживать нарушения экологии при помощи спутников

16 февраля, 2021, 14:00

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов договорилось с Государственным космическим агентством о предоставлении спутниковых данных для установления нарушений в экологической сфере

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Согласно сообщению, Госкосмагентство и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов договорились о предоставлении спутниковых данных дистанционного зондирования Земли для установления нарушений в экологической сфере и предупреждения значительных злоупотреблений.

Отмечается, что отныне незаконные вырубки леса, добыча полезных ископаемых, стихийные свалки, а также застройки побережий водоемов будут отслеживаться с помощью аэрокосмической съемки.

По словам заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Шахматенко, благодаря спутниковым данным Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) будет собирать достоверную информацию об экологических нарушениях.

"Теперь, выходя на проверку, инспекторы ГЭИ будут четко знать координаты мест, на которые надо обратить внимание в первую очередь, и скорее будут устанавливать виновных. Этот новый инструмент подхода к экологическому контролю находится на этапе тестирования. Он поможет упростить процедуру проведения самих проверок, ускорит начисления убытков и станет существенным доказательством в судах", - цитирует пресс-служба слова Шахматенко.

В пресс-службе отметили, что использование космических снимков показывает быстрые результаты фиксации природоохранных правонарушений и установления виновных. А ретроспективный анализ помогает понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль.

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