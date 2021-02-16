Мининфраструктуры разработает госстратегию поддержки авиаперевозчиков во время пандемии, - Шмыгаль

16 февраля, 2021, 19:19

Министерство инфраструктуры Украины до 22 февраля разработает государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков во время пандемии коронавируса

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Так, 16 февраля состоялось совещание по развитию внутренних авиационных перевозчиков. В ней приняли участие Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и представители Министерства финансов.

По словам Шмыгаля, украинцы должны получить доступ к качественным и дешевым авиационным перевозкам как на внутренних рейсах, так и на международных.

"Необходимо активизировать работу и сформировать государственную стратегию поддержки отечественных авиаперевозчиков в связи с негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно как можно быстрее завершить этот процесс, чтобы украинцы получали безопасные и качественные услуги", - сказал он.

Премьер отметил, что в контексте подписания соглашения об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, "поддержка отечественных авиакомпаний сегодня имеет определяющую роль".

Поэтому Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

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