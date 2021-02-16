Миллионы доз могут пропасть: в Японии дефицит специальных шприцев для COVID-вакцины Pfizer

Об этом сообщает Reuters.

"Закупить необходимое количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Вакцину от коронавируса компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз. При этом, чтобы получить шестую дозу, необходим специальный шприц. В Японии же применяются другие шприцы.

Ранее в Японии планировали прививать 72 млн граждан, однако из-за недостатка специальных шприцев вакцину могут получить около 60 млн человек.

Япония пытается обеспечить специальные шприцы, чтобы максимизировать количество вакцинных доз против COVID-19, но производители отмечают, что есть опасения, что миллионы доз могут пропасть.

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