Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины

16 февраля, 2021, 20:10

Львовский областной совет призвал президента Владимира Зеленского и Верховную Раду вернуть звание Героя Украины Степану Бандере

Об этом говорится в обращении облсовета.

Депутаты считают, что решение Донецкого окружного административного суда, который отменил указ президента о присвоении звания Бандере, было политизированным.

"Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения. За несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство, президент Украины присвоил в 2010 году звание Героя Украины Степану Бандере. Впрочем Донецкий окружной административный суд этот указ Президента о присвоении звания признал незаконным и отменил ", - говорится в обращении.

Депутаты призвали Зеленского предоставить Бандере звание Героя Украины.