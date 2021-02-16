Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины
Об этом говорится в обращении облсовета.
Депутаты считают, что решение Донецкого окружного административного суда, который отменил указ президента о присвоении звания Бандере, было политизированным.
"Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения. За несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство, президент Украины присвоил в 2010 году звание Героя Украины Степану Бандере. Впрочем Донецкий окружной административный суд этот указ Президента о присвоении звания признал незаконным и отменил ", - говорится в обращении.
Депутаты призвали Зеленского предоставить Бандере звание Героя Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти