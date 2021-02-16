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Львовский облсовет требует вернуть Бандере звание Героя Украины

Львовский областной совет призвал президента Владимира Зеленского и Верховную Раду вернуть звание Героя Украины Степану Бандере

Об этом говорится в обращении облсовета.

Депутаты считают, что решение Донецкого окружного административного суда, который отменил указ президента о присвоении звания Бандере, было политизированным.

"Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения. За несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство, президент Украины присвоил в 2010 году звание Героя Украины Степану Бандере. Впрочем Донецкий окружной административный суд этот указ Президента о присвоении звания признал незаконным и отменил ", - говорится в обращении.

Депутаты призвали Зеленского предоставить Бандере звание Героя Украины.

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