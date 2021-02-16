Лучший боксер мира назвал важнейшую победу в карьере
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Альвареса, бой против Котто - важнейший в его карьере.
"Третий бой с Головкиным? Все возможно. Была ли победа над ним важной в моей карьере? Нет. Без сомнений, самым важным боем был поединок с Мигелем Котто. Моя победа над ним была важнейшей", - сказал мексиканец.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в который он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
В 2015 году Альварес победил Мигеля Котто в поединке за титул чемпиона мира WBC в среднем весе (до 72,6 кг).
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, который является промоутером украинца Александра Усика.
- 29 января Альварес договорился о бое с британцем Билли Джо Сондерсом .
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