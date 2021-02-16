Лучший боксер мира назвал важнейшую победу в карьере

16 февраля, 2021, 19:41

Мексиканский боксер Сауль Альварес считает победу над Мигелем Котто важнейшей в своей карьере

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Альвареса, бой против Котто - важнейший в его карьере.

"Третий бой с Головкиным? Все возможно. Была ли победа над ним важной в моей карьере? Нет. Без сомнений, самым важным боем был поединок с Мигелем Котто. Моя победа над ним была важнейшей", - сказал мексиканец.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в который он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

В 2015 году Альварес победил Мигеля Котто в поединке за титул чемпиона мира WBC в среднем весе (до 72,6 кг).

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