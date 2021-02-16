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Espreso.tvСпортЛучший боец моей эпохи, - экс-чемпион мира засыпал комплиментами Усика

Лучший боец моей эпохи, - экс-чемпион мира засыпал комплиментами Усика


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью признался, что считает Александра Усика лучшим боксером, с которым он встречался в ринге

Об этом сообщает The Independent .

По словам Беллью, которого Усик нокаутировал в 2018 году в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец является лучшим боксером эпохи.

 

"В бою с Усиком я был в отличной форме, чувствовал себя фантастически. Но в тот вечер меня просто победил сильнейший соперник. Александр Усик - лучший боец, с которым я встречался на боксерском ринге. Он лучший боец моей эпохи. Это бокс, тебе не всегда достается вся слава. Я не преодолел последнее препятствие, но в этом нет ничего постыдного", - сказал Тони Беллью.

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