Лучший боец моей эпохи, - экс-чемпион мира засыпал комплиментами Усика

Об этом сообщает The Independent .

По словам Беллью, которого Усик нокаутировал в 2018 году в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец является лучшим боксером эпохи.

"В бою с Усиком я был в отличной форме, чувствовал себя фантастически. Но в тот вечер меня просто победил сильнейший соперник. Александр Усик - лучший боец, с которым я встречался на боксерском ринге. Он лучший боец моей эпохи. Это бокс, тебе не всегда достается вся слава. Я не преодолел последнее препятствие, но в этом нет ничего постыдного", - сказал Тони Беллью.