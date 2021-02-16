Лопес выдвинул ультиматум промоутеру Ломаченко

16 февраля, 2021, 09:09

Американский боксер Теофимо Лопес угрожает разорвать контракт с промоутером Бобом Арумом, если он не увеличит его гонорары

Об этом сообщает vRINGe.com.

Теофимо Лопес недоволен размером призовых, которые ему предложили за бой против австралийца Джорджа Камбососа, и угрожает уйти от Боба Арума, который также является промоутером Василия Ломаченко.

Глава Top Rank отказался платить абсолютному чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) за поединок больше $1,25 млн, ведь именно эта сумма прописана в соглашении как минимальный гонорар за каждый выход американца на ринг.

Однако, сам Лопес убежден, что заслуживает большего.

«Не можете принять мои финансовые запросы? Не беда. Я найду себе место, где мои таланты будут ценить по достоинству. Почему я требую больше? Потому что я лучший в мире. Мы рискнули и сорвали куш. Я лучший в дивизионе. Мне все это не упало на голову, не досталось в наследство, я все это заработал, заслужил", - сказал Лопес.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

11 февраля Теофимо Лопес поблагодарил украинских фанов, которые болели за него в поединке против Василия Ломаченко.

Кроме этого, Лопес сфотографировался в футболке с украинским трезубцем.

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