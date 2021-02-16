Лопес выдвинул ультиматум промоутеру Ломаченко
Об этом сообщает vRINGe.com.
Теофимо Лопес недоволен размером призовых, которые ему предложили за бой против австралийца Джорджа Камбососа, и угрожает уйти от Боба Арума, который также является промоутером Василия Ломаченко.
Глава Top Rank отказался платить абсолютному чемпиону мира в легком весе (до 61,2 кг) за поединок больше $1,25 млн, ведь именно эта сумма прописана в соглашении как минимальный гонорар за каждый выход американца на ринг.
Однако, сам Лопес убежден, что заслуживает большего.
«Не можете принять мои финансовые запросы? Не беда. Я найду себе место, где мои таланты будут ценить по достоинству. Почему я требую больше? Потому что я лучший в мире. Мы рискнули и сорвали куш. Я лучший в дивизионе. Мне все это не упало на голову, не досталось в наследство, я все это заработал, заслужил", - сказал Лопес.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
- 11 февраля Теофимо Лопес поблагодарил украинских фанов, которые болели за него в поединке против Василия Ломаченко.
- Кроме этого, Лопес сфотографировался в футболке с украинским трезубцем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти