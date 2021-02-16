Летом состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира еще в одной категории
Об этом сообщает vRINGe.com.
Поединок между Чарло и Кастаньо за четыре титула в среднем весе (до 69,9 кг) состоится в июле или августе этого года.
Чарло в сентябре 2020 года победил доминиканца Джейсона Росарио и стал чемпионом мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Миднародной боксерской федерации).
Кастаньо 13 февраля отобрал пояс WBO (Всемирной боксерской организации) у бразильца Патрика Тейшейры.
Сейчас абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) является американец Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил украинца Василия Ломаченко.
Ожидается, что летом британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри определят абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
- 28 января стало известно, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри заработают за бой за звание абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
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