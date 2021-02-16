Китай с помощью России распространял фейки о том, что коронавирус - биологическое оружие США, - расследование

16 февраля, 2021, 10:37

Китай провел масштабную кампанию по дезинформации для распространения фейков о том, что COVID-19 является биологическим оружием США, которое коснулось миллионов людей по всему миру

Об этом сообщает Associated Press по итогам девятимесячного расследования, проведенного в сотрудничестве с Лабораторией цифровых криминалистических исследований при Атлантическом совете.

После возникновения теорий о том, что коронавирус сбежал из лаборатории в Ухане, и обвинений Китая в сокрытии информации о COVID-19 со стороны США в Пекине начали встречную кампанию.

По данным AP, с середины 2019 года количество китайских дипломатических аккаунтов в Twitter увеличилось более чем в три раза, а в Facebook - более чем вдвое (обе соцсети запрещены в Китае). Ряд твитов официального представителя МИДа Китая Чжао Лицзяня с предположениями о том, что за распространением COVID-19 стоит армия США, были процитированы более 99 тыс. раз на 54 языках в аккаунтах с сотнями миллионов подписчиков и затем подхвачены китайскими государственными СМИ.

Фото: AP

Для распространения дезинформации Китай использовал российскую стратегию и инфраструктуру и распространял ее, в частности, через авторитетных доверенных лиц Кремля на Западе. Утверждения Пекина подкреплялись "отчетами" и "источниками" в России и Иране.

"От Пекина и Вашингтона до Москвы и Тегерана политические лидеры и лояльные СМИ выступали эффективными "суперраспространителями", используя свой статус для укрепления веры в политически выгодные заговоры", - пишет AP.

В первой половине 2020 года в Twitter зафиксировали миллионы взаимодействий на тему коронавируса с сотнями аккаунтов, связанных с правительствами Китая, России и Ирана. Чаще всего распространялись заявления китайских госСМИ и МИДа.

Фото: AP

"Военные и религиозные лидеры Ирана неоднократно называли вирус биологическим оружием США. Эти утверждения в свою очередь подхватывали и распространяли российские СМИ и Китай, давая почву для новых спекуляций", - говорится в расследовании.

Благодаря распространению конспирологических теорий уже в марте 2020 года в лабораторном происхождении коронавируса и его использовании в качестве биологического оружия верил каждый третий американец, а протестующие против карантинных ограничений и ношения масок по всему миру называли COVID-19 мистификацией и оружием, что усложнило сдерживание пандемии.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что выступают против дезинформации, но будут защищаться от нападок вражеских сил, которые пытаются политизировать пандемию. В комментарии AP в МИДе подчеркнули, что "перед лицом сфабрикованных обвинений разумно и уместно опровергнуть ложь и развеять слухи при помощи фактов".

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