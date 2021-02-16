Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, - Зеленский встретился с Тараном и Хомчаком
Президенту доложили о деталях гибели троих украинских военных в воскресенье в районе Новолуганского, на Донбассе, информирует пресс-центр ОПУ.
Отметим, что 14 февраля капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Военные перемещались для несения службы и двигались вдоль дороги по маршруту. Около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогли.
Рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований с дистанционным подрывом мины; халатное отношение военных к службе.
"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задание руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами. До конца месяца - проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Устаревшие и нецелесообразные мины снять, указав это в соответствующих документах", - поручил Зеленский.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что на переговорах всех уровней стоит вопрос необходимости гуманитарного разминирования. Зеленский дал 10 дней на установление виновных в трагедии.
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Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, 14 февраля 2021, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
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