Хакеры из КНДР атаковали серверы Pfizer

16 февраля, 2021, 13:16

Хакеры из Северной Кореи пытались взломать серверы фармацевтической компании Pfizer, чтобы получить информацию о вакцине от коронавируса COVID-19

Об этом сообщили в Национальном агентстве разведки (NIS) Южной Кореи, передает Mirror.

В то же время не уточняется, была ли попытка успешной и какая именно информация могла стать известной хакерам.

По мнению экспертов, если бы попытка все же была успешной, режим Ким Чен Ына попытался бы продать информацию, а не использовать ее для разработки собственной вакцины от COVID-19.

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Как сообщалось, в конце прошлого года кибератаке подверглось Европейское агентство по лекарственным средствам, в результате чего некоторые документы по вакцине против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech попали к хакерам.

На данный момент в КНДР официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, однако аналитики считают это маловероятным.

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