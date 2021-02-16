Хакеры из КНДР атаковали серверы Pfizer
Об этом сообщили в Национальном агентстве разведки (NIS) Южной Кореи, передает Mirror.
В то же время не уточняется, была ли попытка успешной и какая именно информация могла стать известной хакерам.
По мнению экспертов, если бы попытка все же была успешной, режим Ким Чен Ына попытался бы продать информацию, а не использовать ее для разработки собственной вакцины от COVID-19.
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Как сообщалось, в конце прошлого года кибератаке подверглось Европейское агентство по лекарственным средствам, в результате чего некоторые документы по вакцине против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech попали к хакерам.
На данный момент в КНДР официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, однако аналитики считают это маловероятным.
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