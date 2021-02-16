К Земле 17 февраля приблизится 110-метровый астероид, - NASA
16 февраля, 2021, 16:25
17 февраля мимо Земли пролетит астероид 2021 BS3, размер которого составляет почти высоту одного из крупнейших смотровых колес "Лондонский глаз"
Об этом сообщает Express .
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса сообщило, что 17 февраля мимо Земли пролетит астероид 2021 BS3.
Ширина космического камня составляет 110 метров, что почти равна высоте Лондонского глаза (135 метров), одного из крупнейших обзорных колес в мире.
Астроид пролетит близко к Земле в 15:58 по Киеву на расстоянии около 6616713 км. Это 40% расстояния между Землей и Солнцем.
Как отмечается, сейчас скорость астероида равна 10,37 км / сек или 37 331 км / ч.
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